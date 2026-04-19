マツコ・デラックスが、19日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜午後1時）を、欠席した。マツコは首の脊髄の手術を受けてレギュラー番組への出演を見合わせていたが今月13日、レギュラー出演しているTOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜午後5時）に2月2日の放送回以来、10週ぶりに生出演し復帰を果たしている。ただ、この日の「週刊−」は番組冒頭で、マツコがまだ療養中時の収録であることを報告。その上で、マツコのピ