俳優の柴咲コウが19日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「総合プロデューサーを務めるサステナビューティーFESの会場[河口湖ステラシアター]へ、ひと足先に」と書き出した柴咲。「鳥の声に耳を澄ませながらふと顔を上げるとそこには富士山！この場所に流れる空気そのものがすでに豊かでした」と振り返った。「フェスでご提供予定のフードも試食！さらに、河口湖の近く・西湖では水上散歩も。山梨の自