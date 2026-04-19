【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4月18日、自身のInstagramを更新。黒ミニスカートのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。【写真】身長170cm・美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット◆瀧山あかねアナ、美脚際立つミニスカ散歩ショット公開瀧山アナは「お仕事前に友達と一緒にお散歩 平和」とつづり、緑豊かな公園での愛犬との散歩ショットを投稿。白の半袖ポロシャツに黒のミ