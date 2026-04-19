美人アナウンサー、ミニスカからのぞく美脚に釘付け 愛犬とのお散歩ショットに「脚が長くてびっくり」「スタイル抜群」の声
【モデルプレス＝2026/04/19】ABEMAの瀧山あかねアナウンサーが4月18日、自身のInstagramを更新。黒ミニスカートのコーディネートを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】身長170cm・美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット
瀧山アナは「お仕事前に友達と一緒にお散歩 平和」とつづり、緑豊かな公園での愛犬との散歩ショットを投稿。白の半袖ポロシャツに黒のミニスカートを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「今夜も生放送よろしくお願いします」とコメントしている。
この投稿に、ファンからは「脚が長くてびっくり」「スタイル抜群」「愛犬との姿が平和で癒される」「お散歩スタイルがおしゃれ」「超絶可愛い」「ミニスカ最強すぎる」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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【写真】身長170cm・美人アナ「超絶可愛い」と話題の“超ミニ”美脚ショット
◆瀧山あかねアナ、美脚際立つミニスカ散歩ショット公開
瀧山アナは「お仕事前に友達と一緒にお散歩 平和」とつづり、緑豊かな公園での愛犬との散歩ショットを投稿。白の半袖ポロシャツに黒のミニスカートを合わせ、すらりとした美しい脚が際立つコーディネートを披露した。「今夜も生放送よろしくお願いします」とコメントしている。
◆瀧山あかねアナの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「脚が長くてびっくり」「スタイル抜群」「愛犬との姿が平和で癒される」「お散歩スタイルがおしゃれ」「超絶可愛い」「ミニスカ最強すぎる」などと反響が寄せられている。
瀧山アナは1994年5月10日生まれ、兵庫県出身。2018年からABEMA専属アナウンサーとして活動。2023年には1st写真集『あかねのね』（宝島社）を発売。2025年4月より、ファンクラブプラットフォーム「ミーグラム（Mi-glamu）」で個人のファンクラブを開設した。（modelpress編集部）
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