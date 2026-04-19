実業家でインフルエンサー・春木開氏が19日に自身のX（旧ツイッター）を更新。ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」が18日に東京・MUFGスタジアム（国立競技場）で行った公演で「騒いでいただろ?」と疑惑を向けられている件について言及した。春木氏は18日に「超無課金」こと経営者・石田拳智氏に誘われ、LIMINAL SUITE（スイートルーム）で公演を堪能したと報告。しかし、19日にスイートルームで騒いでいた観客がいたと報道され