◇プロ野球パ・リーグ日本ハム-西武（19日、エスコンフィールドHOKKAIDO）日本ハムの水谷瞬選手が顔付近に送球を受けるアクシデントが起こりました。日本ハムは7回、1アウト満塁をつくり水谷選手が打席へ入ります。フルカウントからの6球目を一塁線へ飛ばすと、ファーストの平沢大河選手が捕球しホームへ送球、しかし投げたボールがバッターランナーの水谷選手の顔付近に直撃。水谷選手はその場へ倒れ込みました。担架も用意され