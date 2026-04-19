インスタグラムのフォロワー数が128万人を超える人気コスプレーヤー伊織もえが19日、都内で「リコリコプレミアファン試打会」に出演し、ファンと交流した。人気アニメ「リコリス・リコイル」のパチンコ「eリコリス・リコイル」が4月6日に導入されたことを記念し、イベントが開催された。伊織は同アニメのキャラクター・井ノ上たきなのコスプレ姿で登場。制服×銃のコスチュームで撮影会を行い、さまざまなポーズで詰めかけたファン