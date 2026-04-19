インスタグラムのフォロワー数が128万人を超える人気コスプレーヤー伊織もえが19日、都内で「リコリコプレミアファン試打会」に出演し、ファンと交流した。

人気アニメ「リコリス・リコイル」のパチンコ「eリコリス・リコイル」が4月6日に導入されたことを記念し、イベントが開催された。

伊織は同アニメのキャラクター・井ノ上たきなのコスプレ姿で登場。制服×銃のコスチュームで撮影会を行い、さまざまなポーズで詰めかけたファンのハートを打ち抜いた。「たきなはまだ学生さん（のキャラクター）なので、メークなどもなるべくメーク感が目立たないようにしたり、ウィッグも事前に自分でカットしたりしたのですが、現場で用意して頂いた衣装を着てから最終的な仕上げのカットをしました」と丁寧な準備で再現性を高めたという。

会場には入場のために長蛇の列も形成されており、「皆さん今回の発表にとても興味を持って見てくださっているのが伝わってきました。朝から大勢の方が詰めかけていて、改めて熱量の高いイベントだなと感じました。『リコリス・リコイル』はもともと作品自体の人気もとても高いので、今回の発表もそれだけ多くの方に注目されていたんだと思います」と人気を肌で実感していた。

実際にパチンコ試打も行い「スピード感や華やかさが演出からたくさん感じられて、これは作品ファンの方はたまらないんじゃないかと思いました。アニメ映像の演出もたくさんあって、作品の持つ勢いや魅力が伝わってくるように感じました」と楽しんだ。