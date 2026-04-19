容量不足に陥りがちなスマートフォンの救世主となってくれそうな、USB-Cポートに直挿しで使えるUSBメモリが「SanDisk Phone Drive USB-C対応」です。スマートフォン・PC間のデータのやり取りで活躍したり、スマホ内の写真や動画の保存場所となってくれたり、写真・動画・連絡先のバックアップを取っておくこともできます。256 GB Arctic White SanDisk Phone Drive USB-C™対応 | Sandiskhttps://www.sandisk.com/ja-jp/produ