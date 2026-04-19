毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月19日（日）の放送は、野間口徹・松尾諭と行く東京都小金井市の旅！■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！番組二度目の出演となる野間口と、初出演の松尾。二人とは、境内から湧き出る水が御神体とされており、その清らかさから「東京の名湧水」にも選ばれてい