毎週日曜日 ひる12時45分〜14時放送の日本テレビ「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」（関東ローカル/TVerにて最新話を無料配信）。4月19日（日）の放送は、野間口徹・松尾諭と行く東京都小金井市の旅！

■旅する場所だけ決めて、後は自由に車を走らせ旨いメシを食う！

番組二度目の出演となる野間口と、初出演の松尾。二人とは、境内から湧き出る水が御神体とされており、その清らかさから「東京の名湧水」にも選ばれているパワースポット・貫井神社で待ち合わせ。

野間口と松尾はともに、さまざまなドラマで名バイプレーヤーとして活躍。20年ほどの仲だそうで、その出会いは2007年の作品「SP 警視庁警備部警護課第四係」とのこと。「野間口さん、すごい数字に強くて」（松尾）と、松尾の確定申告の書類作成を野間口が手伝ったこともあるという。「松尾さんに『そこはダメだよ』とか言って、こうこうこうして…って教えて」（野間口）、「もう（書類が）訳わかんないから野間口さんに収入とか全部見せて」（松尾）と、信頼関係がある様子の二人。

そこからキャリアについての話になると、兵庫県尼崎市出身の松尾は「高2の時、学校行事で演劇を観た。兵庫県の劇団が学校の行事に来てくれて、終わった後のカーテンコールで俳優さんたちがすごくキラキラしているのを見て『これやりたい、あそこに立ちたい』って思って」と俳優を志したそう。

「大学に行った方が潰しがきくかなと思って大学に行き、大学在学中に結構遊びほうけ、それで中退し」と振り返る松尾。その後、東京・青山でモデル事務所にスカウトされたという。

「社長の落とした飛行機のチケットを交番に届けた。拾得物届けみたいなものにお礼を望む・望まないという欄がある。望むの方に丸をしたら連絡があって、会ってお礼をしてくださって、それが縁でご近所付き合いみたいな感じになって」というきっかけで、そこから「15年ぐらいずっと（事務所）預かりの状況が続いて」と松尾。

その時は「オーディションばっかり受けて」と、CMのオーディションを受けるが「受かりもしない」状況。一方の野間口もオーディションについては「最高60何連敗とかあるよ」とのこと。

松尾はそんな中「珍しく来たドラマのオーディションが『SP 警視庁警備部警護課第四係』。そして運命の野間口さんと出会う」と振り返った。

到着したのは、1つの建物の中に複数のお店が集まる昔ながらの集合商店「丸田ストアー」。ここでさまざまな店舗を巡ることに。

まずは「丸田ストアー」内に5年前にオープン、季節の上生菓子を日常の中で食べてほしいという思いから10年以上修業を積んだご主人による「季節の和菓子 みのり」で、和菓子を5品注文。

続いて「どこかの国の市場にあるお店」がコンセプトだという「tiny little hideout SPOONFUL」へ。「和菓子とコーヒーが合うのよ」（野間口）と、先ほど購入した和菓子に合わせ、ドリンクなど7品を注文。

注文した商品を待つ間はお花屋さん「Flowers & Plants PETAL」で、奥様へのお土産も購入。松尾はミモザのドライフラワーを、翌日から家族揃っての旅行で家を空けてしまうという野間口は、この店舗で買える「珈琲屋台 出茶屋」の自家焙煎豆を購入。

オーナーさんが「イエメンのモカマタリです」と紹介してくれた豆が野間口は気になった様子で、同じくイエメンのコーヒー豆「イエメニア」（2020年に発見された新種のコーヒー豆）のコーヒーを「鎌倉の喫茶店で一杯だけ飲んだことがあって、まぁおいしくて。探してるんだけど、どこにも売ってない。深ーいワインみたいな味がしてすごくおいしい」と語る。

このようにコーヒーについて語る野間口だが、実はコーヒーを「40歳まで飲めなかった」とのこと。「においだけでクラクラするくらい苦手だった。それがある時、コーヒー屋さんに入ったら急に『あれ？なんかいい匂い』（と感じた）」とのこと。

店内で、「tiny little hideout SPOONFUL」で注文したコーヒーと「季節の和菓子 みのり」で購入した和菓子を満喫する一同。

そこでは地方ロケでの睡眠についての話題が。満島真之介が「どこでも寝られます？」と聞くと、「寝られない」野間口は「もう完全に閉じこもれるように耳栓とかも用意するし、タオルで枕を自分の好きな高さに合わせるし。全部整えてから寝る」という。一方「寝られる」という松尾だが、実は「昔はホテルで全然寝られなくて」「霊感全然ないのにオバケが怖くて」とのことで、「この1、2年でやっと」怖くなくなってきたとか。

続いての行き先として満島が提案したのが陶芸。四人は、番組初・陶芸体験に向かう。

移動中は趣味や最近行っていることについてのトークも。「去年から畑を始めて」という野間口は「去年、なす100本くらい（作って）食べた」そうで「子供がだんだん手がかからなくなってきて、夫婦二人でできる趣味を探そうかなって思って、色々やってそれに行きついている感じ」だという。

松尾が最近行っているのはトレーニングとして一本下駄を履くこと。「それですごく姿勢が良くなって、体重は全然減ってないのに、みんなにすごく痩せたって言われる」とのこと。「やっぱり（姿勢が）上に伸びるから、必然的にお腹周りも上に伸びて」と松尾は分析した。

そして到着したのが、陶芸歴20年以上の藤本さんのもとで陶芸体験ができる工房「藤本陶房」。陶芸経験者の野間口は手びねり、松尾・満島・兼近はろくろで陶器作りを楽しんだ。

最後に塗りたい色を選び、後日、作品が焼き上がった。野間口の作品は「メシドラ」の文字が入った薄い青色の湯のみ、松尾の作品は悩みに悩んで色を決めた大きなご飯茶碗、満島の作品は丸い形がかわいらしいピンクの一輪挿し、兼近大樹の作品は外側の模様がおしゃれな湯のみに。

続いての移動時には、満島から「自分が一番（多く）共演してる人って分かります？」という質問が。松尾は「草磲剛さんかな。もっと多い人もいる気もするけど」と印象が強い様子。野間口は「まんべんなく」というが、一方で「この人とまだ案外やってないんですよ（というパターン）もあるんですか？」と満島が聞くと、「結構いっぱいいると思う」とのこと。

一同は東小金井駅のすぐ近く、朝7時からオープンしているアメリカンダイナー「Suzie-Q」で、ワッフルやドリンクなど7品を注文。自家製ワッフルに巨大フライドチキンをのせメープルシロップをかけていただく「チキンワッフル」や、ビッグな「ビーフ＆ワカモレのブリトー」などをいただいた。

店内では、翌日出発だという野間口の家族旅行についての話題が。広島に行くとのことで、子どもたちから行きたいという声が出たという。三人きょうだいで「一番上はもう今年20歳」と野間口。「目立った反抗期もなかった」とのことで、「今の子たちは（仲のいい親子関係が）結構あるみたいよ」と語る。

旅の最後のお店に向かう道中では、SNSで募集したお悩みに答える企画「メシドラお悩み相談カーラジオ」も。今回は東京都在住・大学4年生の女性のお悩み。「エンタメに関わる仕事につきたい」と思いながらも「就活を進めていく中でその仕事や業界の厳しさを知り、進路をなかなか決めることができません」とのことで、「皆さんが現在の道に進むことを決めた決定的な出来事は何でしたか」という質問が。

そこで野間口と松尾は、自身が現在の道に進んだ経緯を振り返った。演技を「大学の時にやってた」野間口は「ちょうど就職活動する時ぐらい、僕の代の2〜3年前にバブルが弾けて、“大・就職氷河期”だった。誰も内定取れない状態の周りを見ていて『もうこれ就職じゃないな』って思って、『30歳まで遊ばせてください』って親に頼んで」と現在の道へ。

松尾は、前述の事務所の社長が落としたチケットを拾ったという「運みたいなことももちろんある」としつつ、「大事なのは好奇心やと思ってて。何か見つけられるんじゃないかという気持ちを持っていろんなものと接してたら、どんな業界でもやっていけると思う。とりあえず『今やりたい』と思う漠然な気持ちで気になるものにいろいろ当たっていって、もしそれがダメだと思ったら、全然違う業界に行っても培ったものは絶対その業界でも役に立つから」とアドバイス。

松尾は「『アカンかったらいつでもやめてやらぁ』と思ってた」、野間口は「もしかしたら（相談者は）裏方志望とかなのかもしれないけど、 僕も最初は裏方志望で今こうなってるんで、何が起こるかわからんし」と続けた。

旅の最後は、武蔵小金井駅から歩いてすぐ、5つ星ホテルで修業を積んだオーナーが家族で経営する「ムサコ たこぼう’s」へ。オーナーが惚れ込んだ沖縄のソウルフード・タコスとタコライスの専門店だ。四人は、店内で隣になった大学3年生のグループと交流する一幕も。

野間口や松尾のこれからについても聞いた。野間口は「（役柄について）抜け出せないぐらい深い深いところに潜ってみたいと思う。もうこれ以上掘れないっていうぐらい。欲があるとしたらそこかな」、松尾は「いい作品に携わりたいというのは昔から一貫してあることだから、これからもそういうものに携わりたい」としながら、「でも自分が思っている面白いなと思える作品が作れる環境が今減ってきてるような気もしているから、自分は本も書いたりもするし、自分から（作品を）作り出すこともできるんじゃないか。できるなら、いろんな挑戦をしていきたい」と、制作側としての活動への意欲も明かした。

この放送は、TVer・Huluにて配信中。

■「メシドラ 〜兼近＆真之介のグルメドライブ〜」

毎週日曜日 ひる12:45〜14:00 日本テレビにて放送（関東ローカル）/TVerにて最新話を無料配信

出演：兼近大樹（EXIT） 満島真之介

【スタッフ】

チーフプロデューサー：滝澤真一郎

プロデューサー：傅克文 天野英明

演出：田村幸大

制作会社：クリエイティブ30 ザ・ワークス

製作著作：日本テレビ

公式サイト：https://www.ntv.co.jp/meshidora/

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