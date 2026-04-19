元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美が、１９日、ＳＮＳを更新。コンビニなど市販の総菜や麺類もフル活用する中３長男（１４）のための「マンネリ＆手間抜き弁当」を公開した。中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。「お弁当備忘録」として、（１）ラヴィットで負けた手羽のレモンペッパー弁当（２）豚と野菜のオイスター炒め弁当（３）市販のナム