元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美が、１９日、ＳＮＳを更新。コンビニなど市販の総菜や麺類もフル活用する中３長男（１４）のための「マンネリ＆手間抜き弁当」を公開した。

中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。

「お弁当備忘録」として、（１）ラヴィットで負けた手羽のレモンペッパー弁当 （２）豚と野菜のオイスター炒め弁当 （３）市販のナムルでビビンバ弁当 （４）無印バターチキンカレー弁当 （５）牛肉とニラの塩コショウ炒め弁当 （６）冷やしうどん弁当 （７）ソース焼きそば弁当 （８）鶏そぼろ＆セブンの鮭弁当−−の写真をアップ。曲げわっぱに入ったお弁当はカレーや麺類の日も、おかずやおにぎりなどが添えられており、育ち盛りの男の子への愛情がたっぷり感じられる。

中村は「この歳で私もなかなか頑張っているじゃない そしてこれが最後だよ！と、自分で自分を褒め＆鼓舞する４月 と言うことで 長男のお弁当はのっけ丼が基本で新メニューを入れる余裕はなし あ、お弁当のマンネリは今に限ったことではなかった…」とつづった。「＃マンネリ弁当」「＃手間抜き弁当」「＃頑張れみんな」「＃頑張れ私」という言葉も添えられている。

この投稿には「贅沢なマンネリですね」「どれも美味しそう」「心のこもった美しいお弁当」「のっけ弁最高です 時短になるしボリュームあるし」などの声が届いている。