中村仁美アナウンサー

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　元フジテレビでフリーアナウンサーの中村仁美が、１９日、ＳＮＳを更新。コンビニなど市販の総菜や麺類もフル活用する中３長男（１４）のための「マンネリ＆手間抜き弁当」を公開した。

　中村は２０１１年３月、さまぁ〜ず・大竹一樹と結婚。長男、次男（１０）、三男（６）を授かっている。

　「お弁当備忘録」として、（１）ラヴィットで負けた手羽のレモンペッパー弁当　（２）豚と野菜のオイスター炒め弁当　（３）市販のナムルでビビンバ弁当　（４）無印バターチキンカレー弁当　（５）牛肉とニラの塩コショウ炒め弁当　（６）冷やしうどん弁当　（７）ソース焼きそば弁当　（８）鶏そぼろ＆セブンの鮭弁当−−の写真をアップ。曲げわっぱに入ったお弁当はカレーや麺類の日も、おかずやおにぎりなどが添えられており、育ち盛りの男の子への愛情がたっぷり感じられる。

　中村は「この歳で私もなかなか頑張っているじゃない　そしてこれが最後だよ！と、自分で自分を褒め＆鼓舞する４月　と言うことで　長男のお弁当はのっけ丼が基本で新メニューを入れる余裕はなし　　あ、お弁当のマンネリは今に限ったことではなかった…」とつづった。「＃マンネリ弁当」「＃手間抜き弁当」「＃頑張れみんな」「＃頑張れ私」という言葉も添えられている。

　この投稿には「贅沢なマンネリですね」「どれも美味しそう」「心のこもった美しいお弁当」「のっけ弁最高です　時短になるしボリュームあるし」などの声が届いている。