喉から手が出るほど欲しい勝点３は、ほぼ手中に収めていた。現地４月18日に開催されたプレミアリーグ第33節で、ロベルト・デ・ゼルビ新監督が率いる18位のトッテナムは、三笘薫を擁する９位のブライトンとホームで対戦。２−２で引き分け、リーグ戦15試合未勝利となった。39分にペドロ・ポロが先制点を挙げた後、45＋３分に三笘にスーパーバレーで同点弾を叩き込まれるも、77分にシャビ・シモンズが勝ち越し点をゲット。あと