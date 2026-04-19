【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの加藤綾菜が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りご飯を公開し、注目を集めている。【写真】加トちゃんの38歳美人妻「彩りが綺麗」と話題の手料理◆加藤綾菜、品数豊富な「加藤家のごはん」披露綾菜は「今日の加藤家のごはん」とコメントを添え、食卓に並んだ手料理の数々を公開。大きな鍋に入ったとろみのついた料理をはじめ、鶏の唐揚げ、かぼちゃの煮物、春雨ときゅうりの