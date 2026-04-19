加藤綾菜、唐揚げ・煮物・サラダ…品数豊富な手料理公開に反響「品数多くてすごい」「どの料理も美味しそう」
【モデルプレス＝2026/04/19】タレントの加藤綾菜が4月17日、自身のInstagramストーリーズを更新。手作りご飯を公開し、注目を集めている。
【写真】加トちゃんの38歳美人妻「彩りが綺麗」と話題の手料理
綾菜は「今日の加藤家のごはん」とコメントを添え、食卓に並んだ手料理の数々を公開。大きな鍋に入ったとろみのついた料理をはじめ、鶏の唐揚げ、かぼちゃの煮物、春雨ときゅうりのサラダ、彩り鮮やかなトマトとナスのおかずなど、栄養バランスの良さがうかがえる品数豊富なメニューを披露した。
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「どの料理も美味しそう」「彩りが綺麗」「お料理上手で尊敬」「加藤家の食卓はいつも豪華で素敵」「ヘルシー」といった反響が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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◆加藤綾菜、品数豊富な「加藤家のごはん」披露
綾菜は「今日の加藤家のごはん」とコメントを添え、食卓に並んだ手料理の数々を公開。大きな鍋に入ったとろみのついた料理をはじめ、鶏の唐揚げ、かぼちゃの煮物、春雨ときゅうりのサラダ、彩り鮮やかなトマトとナスのおかずなど、栄養バランスの良さがうかがえる品数豊富なメニューを披露した。
◆加藤綾菜の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数多くてすごい」「どの料理も美味しそう」「彩りが綺麗」「お料理上手で尊敬」「加藤家の食卓はいつも豪華で素敵」「ヘルシー」といった反響が寄せられている。
綾菜と夫でタレントの加藤茶は2011年6月23日に入籍。45歳の年の差婚で話題となった。（modelpress編集部）
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