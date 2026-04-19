ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏＝馬主名義・ＳＮＳグループ（株）＝の所有馬で２番人気のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、１９日の中山６Ｒ３歳１勝クラスに出走し、８馬身差で圧勝した。好スタートを決めてハナに立つと、そのまま先頭を譲らず、直線でさらに加速。他馬を寄せ付けずにゴールした。生観戦していた堀江氏は、「ホッとしました。良かったです」と笑顔。今後は未定だというが、「ドバイはリベンジ