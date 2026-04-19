ホリエモンこと実業家・堀江貴文氏＝馬主名義・ＳＮＳグループ（株）＝の所有馬で２番人気のイッテラッシャイ（牡３歳、美浦・斎藤誠）が、１９日の中山６Ｒ３歳１勝クラスに出走し、８馬身差で圧勝した。

好スタートを決めてハナに立つと、そのまま先頭を譲らず、直線でさらに加速。他馬を寄せ付けずにゴールした。生観戦していた堀江氏は、「ホッとしました。良かったです」と笑顔。今後は未定だというが、「ドバイはリベンジしたいです！何とかＯＰクラスになったので、地方のレースも含めて検討したい」と、中東情勢悪化で出走を断念したＵＡＥダービーの無念を、来年のドバイで晴らすことを目標に掲げた。

この中山のレースには、サイバーエージェント代表の藤田晋氏の所有馬イナズマダイモン（牡３歳、美浦・宮田）も出走。注目された“実業家対決”だったが、「昨日藤田さんとやりとりをしていて。『ダイモン』って息子さんの名前なんですよね。だから期待しているんだよねと話していました。これから良くなるんじゃないですか」と親交があることを明かした。

鞍上の戸崎圭は「スタートもよかったので、ハナにいけた。自分のリズムでハナに行っても結構真面目に走っていました。今後も自分のリズムで走れたら、もっといいかな」と話した。

なお、馬名のイッテラッシャイは、堀江氏が自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルの決めぜりふとして使っている「行ってらっしゃい！」が由来と推測される。