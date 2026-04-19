オズワルド伊藤俊介（36）が19日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。メインキャスター谷原章介にプチ抗議した。フィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組の2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。出席後の取材に、園遊会当日に引退を発表した理由