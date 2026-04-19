オズワルド伊藤俊介（36）が19日、フジテレビ系「SUNDAYブレイク」（日曜午前7時）にスペシャルキャスターとして生出演。メインキャスター谷原章介にプチ抗議した。

フィギュアスケートのペア「りくりゅう」こと三浦璃来（24）木原龍一（33）組の2人は17日、東京・元赤坂の赤坂御苑で行われた天皇、皇后両陛下主催の春の園遊会に出席し、両陛下や皇族の方々からお言葉をかけられた。出席後の取材に、園遊会当日に引退を発表した理由を、木原は「やっぱり、陛下に自分たちの今後、考えていることをお伝えしたかった。この前に発表させていただき、今の気持ちを正直にお話しさせていただきたいという思いがございました」と語っていた。

谷原は「伊藤さんね、実はペアって注目度が低かったんですって。ただ欧米ではペア、ってフィギュアスケートの中でとても高い地位があって、それを日本に根付かせたっていうペアの引退、どう思います」と尋ねた。

伊藤は「谷原さんは、どうしてオレは何も知らないテイでしゃべってくるんですか。オレだって調べますよ」と谷原の質問の仕方について”プチ抗議”し、笑いを誘っていた。