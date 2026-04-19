◇ナ・リーグドジャース3―4ダイヤモンドバックス（2026年4月18日デンバー）ドジャースの大谷翔平投手（31）が18日（日本時間19日）、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で出場。3―4の9回2死一塁から、2試合連続安打となる右前打を放ち、連続試合出塁記録を50に伸ばした。大谷は3―4で迎えた8回無死、カウント0―2からのスイングしたが、バットが捕手のミットに当たり、打撃妨害で同点の走者として出塁。打撃妨害は捕手