元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。1970年代にアイドルとして活躍したタレントの林寛子（66）との意外な関係を明かす場面があった。リスナーからカバー曲の話題からタレントの林寛子について「松岡くんは知らないかな？」というメッセージが寄せられた。これに、松岡は「林寛子さんを知らないって言ったら、僕は怒られますよ」と苦笑。「林寛子さんの娘である、お姉