元TOKIOの松岡昌宏（49）が19日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。1970年代にアイドルとして活躍したタレントの林寛子（66）との意外な関係を明かす場面があった。

リスナーからカバー曲の話題からタレントの林寛子について「松岡くんは知らないかな？」というメッセージが寄せられた。

これに、松岡は「林寛子さんを知らないって言ったら、僕は怒られますよ」と苦笑。「林寛子さんの娘である、お姉ちゃんが黒澤優ちゃん。あの妹が（黒澤）萌って言いまして、俺のこと“まちゅまちゅ”って言うんですけど、それこそ20数年前になるかな。ユニットをお組みになったんですよ、女優さんたちで。そのメンバーがあべ静江さん、大場久美子さん、沢田亜矢子さん、林寛子さん。それで、俺らがよく飲んでるお店によくいらしていて。そこに娘たちも来ていて。で、だから萌を知っているんですけど」としつつ「だから林寛子さんは全然知ってますよ。今でもLINEしますよ」と意外な関係性を明かした。

さらに「結構前ですけど、時効だからあれですけど」としつつ「林寛子さんがちょっと若い男性の方と噂になった、みたいなのが、当時のワイドショーで出た時に“全然恋人とかじゃないですよ。私のタイプは松岡くんです”とかって言ってましたからね」と笑った。

「“ごめんね松岡くん、言っちゃったよ”みたいなこと言われて。“全然大丈夫よ”とかって」と苦笑。「とてもチャーミングな（方）。だって、それこそ、義理のお父様は黒澤明、大監督さんですからね。もちろん存じ上げていますよ」と話した。