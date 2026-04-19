“660cc”のスバル「小さな高級車」に高評価！現在の軽自動車市場では、広い室内空間と乗り降りに便利な後席スライドドアを備えた「スーパーハイトワゴン」が絶対的な主流となっています。各メーカーがこぞってこのジャンルに力を入れるなか、かつてスバルからは、広い室内を持ちながらも「あえてスライドドアを採用しない」という、独自のコンセプトを持った軽トールワゴンが販売されていました。【画像】超カッコイイ！ これ