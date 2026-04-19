お笑いコンビ、メイプル超合金のカズレーザー（41）が19日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。京都府南丹市の男児遺体遺棄事件で、容疑者である父親のスマートフォンの位置情報が重要な証拠となったことをメディアが報じることについて「いいのかな」と疑問を述べた。13日に市内で発見された身元不明の遺体について、南丹市立園部小の安達結希さんと確認され、京都府警が父親の安達優季容疑者を死体遺棄の疑