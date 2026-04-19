女優・斉藤由貴（59）が19日放送のフジテレビ「なりゆき街道旅」（日曜正午）にゲスト出演。デビュー秘話を明かした。斉藤は自身の芸能界入りのきっかけは、長澤まさみ、浜辺美波らを輩出した「東宝シンデレラオーディション」だったといい「沢口靖子さんがグランプリを獲って、その陰に隠れた形で、最終メンバーまで残って…みたいな」と受賞は逃したものの、ファイナリストとして注目を浴び「そこから東宝に入って。ずーっと