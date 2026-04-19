上沼恵美子（70）が19日放送の読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演。最近の芸能界の結婚、離婚の話題を受けて、熟年離婚について言及した。ともにMCを務める高田純次が熟年離婚について「一般の方が60歳で30年以上、一緒になっていて、別れるとガタガタになってしまうんじゃない？」と話すと、上沼は「男はね。ハハッ」と即答し、両手を広げて「女は羽ばたくんじゃない？」と言い切った。高田は「男はガタガタになる」と繰