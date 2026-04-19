4人組女性アイドルグループ、わーすたの松田美里（26）が19日、都内で2冊目となる写真集「想いごと」の発売記念イベントを行った。イベントに先立って報道陣に対応し「ファースト写真集のころは、まだ少女らしさが残っていたり、アイドルのかわいらしさが多く写っていたんですけど、それとは違う顔を、大人っぽい感じを見せたいなっていうのを、すごく強く思っていました。ナチュラルな感じ」と、仕上がりに満足そうな表情を見せた