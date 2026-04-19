4人組女性アイドルグループ、わーすたの松田美里（26）が19日、都内で2冊目となる写真集「想いごと」の発売記念イベントを行った。イベントに先立って報道陣に対応し「ファースト写真集のころは、まだ少女らしさが残っていたり、アイドルのかわいらしさが多く写っていたんですけど、それとは違う顔を、大人っぽい感じを見せたいなっていうのを、すごく強く思っていました。ナチュラルな感じ」と、仕上がりに満足そうな表情を見せた。

3月25日に発売した今作は昨年11月、ソロとしては初めての海外での仕事としてグアムで3泊4日で撮影したという。「スケジュール組み方が、ものすごく優しくて、だいたい夕方に撮影が終わる感じでした。（その日の撮影が）終わってからは、チームの皆さんと（トランプの）ババ抜きをしたり、おいしいご飯を食べに行ったり。写真集の中にも、食べ物が出てくると思うんですけど、かなり食べました（笑い）」と、楽しい思い出になったという。

また「お酒もお好きと聞きますが？」と質問されると、小声で「大好きです」と告白した。今回の撮影期間も「飲みました。『ピザパーティーをしよう』ということになり、スタッフさんとつぎ合ったりして」と、撮影後も楽しい時間が続いたと振り返った。「二日酔いカットは？」との質問には爆笑しながら「ないと思います。循環が、かなり早いタイプなので、二日酔いとかはあまりならないです」と、体質的にも飲酒に向いていると自負している様子だ。

そんな今回の写真集で見てもらいたい、自信のある体のパーツは「肩ですかね。もともと自分であまり自信がなかったのが、ファンの方だったり、周りの方に評価されて、自信を持つことができるようになって、その中でも肩をよく褒められたので」と、透き通るような白い肌の、細い肩をさすりながら自信の表情で語っていた。