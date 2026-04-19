岩田智輝、古橋亨梧、藤本寛也が所属するバーミンガムは現地４月18日、チャンピオンシップ（イングランド２部）第43節で、平河悠を擁するハルと敵地で対戦。試合は１−１のドローに終わった。この一戦で圧倒的なインパクトを残したのが、先発出場した岩田だ。１点を追う77分、左サイドからのクロスのこぼれ球にペナルティエリア手前中央で素早く反応。巧みなトラップから迷いなく右足を振り抜くと、アウトサイド気味にカーブの