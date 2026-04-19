◇MLB アスレチックス 7x-6 ホワイトソックス(日本時間19日、サター・ヘルス・パーク)ホワイトソックス・村上宗隆選手が「2番・ファースト」で先発出場し、2試合連続の第7号ホームランを放ちました。前日の同カードはバックスクリーン越えの6号満塁HRを含む3安打4打点の活躍。この日は第1打席はフルカウントから四球を選び出塁します。第2打席は三球三振、5回の先頭として迎えた第3打席は10球粘り四球で出塁しました。第4打席はチ