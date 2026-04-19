◇MLB アスレチックス 7x-6 ホワイトソックス(日本時間19日、サター・ヘルス・パーク)

ホワイトソックス・村上宗隆選手が「2番・ファースト」で先発出場し、2試合連続の第7号ホームランを放ちました。

前日の同カードはバックスクリーン越えの6号満塁HRを含む3安打4打点の活躍。この日は第1打席はフルカウントから四球を選び出塁します。

第2打席は三球三振、5回の先頭として迎えた第3打席は10球粘り四球で出塁しました。

第4打席はチームが1点差まで追い上げられた直後の7回の先頭。ここで相手左腕の外角のカーブを捉え、センターへのソロHRとしました。打球速度103.9マイル(約167.2キロ)、飛距離415フィート(約126.4メートル)、打球角度31°の一発でした。

同点の9回の第5打席ではこの試合3つ目の四球を選ぶと、代走が送られ試合から退いた村上選手。この日は5打席に立ち、2打数1安打(うち1本塁打)1打点3四球でした。

なお試合はホワイトソックスが延長11回にサヨナラ負けを喫しています。