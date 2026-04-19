大谷が50試合連続出塁を記録した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間4月18日、敵地でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、9回の第5打席で右前打を放ち、“野球の神様”ベーブ・ルースが1923年にマークしたキャリアハイの50試合連続出塁記録に並んだ。ただ、チームは3−4で逆転負けを喫した。【動画】大谷翔平も思わず反応「ちょっと待て」メッツ捕手が焦った珍場面をチェック初回の第1打席は一塁手の悪送球