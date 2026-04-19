【ブンデスリーガ】ウニオン・ベルリン 1−2 ヴォルフスブルク（日本時間4月18日／アン・デア・アルテン・フェルステライ）【映像】塩貝健人、イラつかせる動き（実際の様子）ヴォルフスブルクに所属する日本代表FWの塩貝健人が、ウォーミングアップで“アシスト”した。相手選手がCKを蹴る際に、絶妙なポジションに立ち相手を苛立たせると、この様子にファンたちが反応した。ヴォルフスブルクは日本時間4月18日、ブンデスリーガ第