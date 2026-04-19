「ゾンビたばこ」と呼ばれる指定薬物「エトミデート」を密輸しようとした、として男が逮捕されました。警察によりますと、シンガポール国籍のモハンマド・ファイズ・ビン・モハンマド・ナセル容疑者は18日、指定薬物「エトミデート」が入ったプラスチックボトルをスーツケースに入れて、タイから密輸しようとした疑いがもたれています。「エトミデート」は、使用すると手足がけいれんするため、「ゾンビたばこ」と呼ばれ、税関職員