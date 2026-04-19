● テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?テールランプで車名当て(この写真は「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちらアルド・ブロヴァローネがデザインこのクルマは、日本の人口が初めて1億人を突破し、「いざなぎ景気」が幕を開けた1966年の「ジュネーブ・モーターショー」で発表されました。デザインしたのはピニンファリ