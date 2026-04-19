クルマのクイズ 第75回 【テールランプで車名当てクイズ】エレガントなフォルムが美しすぎるフェラーリです
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テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?
テールランプで車名当て(この写真は「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)
「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら
アルド・ブロヴァローネがデザイン
このクルマは、日本の人口が初めて1億人を突破し、「いざなぎ景気」が幕を開けた1966年の「ジュネーブ・モーターショー」で発表されました。デザインしたのはピニンファリーナのアルド・ブロヴァローネです。
――正解は次のページで!
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○問題をおさらい!
このテールランプ、どのフェラーリ? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】フェラーリ「330 GTC」
正解はフェラーリ「330 GTC」でした。
好戦的なフォルムの「250 GT SWB」と同じ2,400mmのホイールベースでありながら、対極に位置する優雅なプロポーションはフェラーリの歴史においても屈指の1台です。
レーシングプロトタイプ「P3」 から流用した3,967cc・SOHC V型12気筒エンジンをミッドシップに搭載。フェラーリによれば最高出力は221kW/7,000rpm、最高速度は242km/hを発揮したそうです。
それでは、次回をお楽しみに!
テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?
テールランプで車名当て(この写真は「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)
「オートモビルカウンシル2026」に集結した名車、旧車の写真ギャラリーはこちら
アルド・ブロヴァローネがデザイン
このクルマは、日本の人口が初めて1億人を突破し、「いざなぎ景気」が幕を開けた1966年の「ジュネーブ・モーターショー」で発表されました。デザインしたのはピニンファリーナのアルド・ブロヴァローネです。
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○問題をおさらい!
このテールランプ、どのフェラーリ? という問題でした
正解はこちら!
○【答え】フェラーリ「330 GTC」
正解はフェラーリ「330 GTC」でした。
好戦的なフォルムの「250 GT SWB」と同じ2,400mmのホイールベースでありながら、対極に位置する優雅なプロポーションはフェラーリの歴史においても屈指の1台です。
レーシングプロトタイプ「P3」 から流用した3,967cc・SOHC V型12気筒エンジンをミッドシップに搭載。フェラーリによれば最高出力は221kW/7,000rpm、最高速度は242km/hを発揮したそうです。
それでは、次回をお楽しみに!