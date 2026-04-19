テールランプで車名当てクイズ! このクルマは何でしょう?

テールランプで車名当て(この写真は「オートモビルカウンシル2026」で撮影しました)

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アルド・ブロヴァローネがデザイン

このクルマは、日本の人口が初めて1億人を突破し、「いざなぎ景気」が幕を開けた1966年の「ジュネーブ・モーターショー」で発表されました。デザインしたのはピニンファリーナのアルド・ブロヴァローネです。

――正解は次のページで!


○問題をおさらい!

このテールランプ、どのフェラーリ? という問題でした

正解はこちら!

○【答え】フェラーリ「330 GTC」

正解はフェラーリ「330 GTC」でした。

好戦的なフォルムの「250 GT SWB」と同じ2,400mmのホイールベースでありながら、対極に位置する優雅なプロポーションはフェラーリの歴史においても屈指の1台です。



レーシングプロトタイプ「P3」 から流用した3,967cc・SOHC V型12気筒エンジンをミッドシップに搭載。フェラーリによれば最高出力は221kW/7,000rpm、最高速度は242km/hを発揮したそうです。

それでは、次回をお楽しみに!