千葉県・市川市動植物園のサル山で暮らすニホンザル「パンチ」が注目を集める中、同園の公式Xアカウント（@ichikawa_zoo）が2026年4月12日、サル山の観覧マナーを注意喚起するための新たな取り組みを実施し、SNS上で話題になっている。今回の取り組みは、観覧マナーを呼びかける「標語」をXユーザーから募集し、その中から採用したものを現場でプラカードとして掲げる。最終的に300件以上の応募があったという。市川市動植物園の運