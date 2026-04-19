ミュージカル「フラガリアメモリーズ」の公式Xが19日までに更新され、ハンギョン役を演じる俳優荒牧慶彦（36）の負傷により演出を一部変更すると発表した。「フラガリアメモリーズ」は、サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト。ミュージカル版が4月より上演中で、17〜19日は「AliA 2.5 Theater Kobe」で兵庫公演が開催されている。「フラガリアメモリーズ」公式Xは18日午前、ハンギョン役の荒牧について、「4月17日19:00公