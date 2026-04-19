ミュージカル「フラガリアメモリーズ」の公式Xが19日までに更新され、ハンギョン役を演じる俳優荒牧慶彦（36）の負傷により演出を一部変更すると発表した。

「フラガリアメモリーズ」は、サンリオが贈る騎士道ファンタジープロジェクト。ミュージカル版が4月より上演中で、17〜19日は「AliA 2.5 Theater Kobe」で兵庫公演が開催されている。

「フラガリアメモリーズ」公式Xは18日午前、ハンギョン役の荒牧について、「4月17日19:00公演上演中、足を負傷されたため医療機関を受診しました」と報告。「医療機関の診断結果を踏まえ、所属事務所、製作委員会で協議のうえ、一部演出を変更の上、荒牧さんは舞台袖から台詞を発声して上演いたします」と18日と19日の昼夜公演で演出に変更があることを発表して、「ご来場を予定されていたお客様には、ご迷惑とご心配をおかけいたしますこと、ならびに直前の発表となりましたことを深くお詫び申し上げます」と謝罪した。なお、演出変更にともなう払い戻しはないという。

当該アナウンスに対して、「1日も早い荒牧くんの回復を、お祈りしております」といった荒牧を気遣う声のほか、「舞台って代役用意しとくもんじゃないの…？」「さすがに初見意味わからんでしょ」「返金するべきかと…」など厳しい意見もあり、さまざまな反響が寄せられている。