千葉県鴨川市の人気水族館「鴨川シーワールド」で、今年も名物行事となった「日本屈指の激しい入社式」が開催されました。その豪快すぎる様子を収めた公式X（@kamoseaOfficial）の投稿が、ネット上で大きな反響を呼んでいます。【動画】「若者にシャチあれ！」シャチから水しぶきを受ける入社式シャチの「ララ」先輩から強烈な洗礼！2026年4月6日、20名の新入社員を迎えた鴨川シーワールド。オーシャンスタジアムを会場に行われた