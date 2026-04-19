千葉県鴨川市の人気水族館「鴨川シーワールド」で、今年も名物行事となった「日本屈指の激しい入社式」が開催されました。その豪快すぎる様子を収めた公式X（@kamoseaOfficial）の投稿が、ネット上で大きな反響を呼んでいます。



【動画】「若者にシャチあれ！」シャチから水しぶきを受ける入社式

シャチの「ララ」先輩から強烈な洗礼！

2026年4月6日、20名の新入社員を迎えた鴨川シーワールド。オーシャンスタジアムを会場に行われたのは、今年で9回目を迎える恒例の「シャチからの祝福」です。新入社員たちの前に現れたのは、鴨シーの“大先輩”であるシャチの「ララ」（25歳、体長5.5m、体重2.28t）。



公式Xが投稿した約2分間の動画では、ララが巨大な尾ビレを使い、間髪入れずに連続で「テールバースト」を炸裂させる姿が。新入社員たちは、大人の身の丈ほどもある巨大な水しぶきを真っ向から浴び、社会人としての第一歩を強烈なインパクトとともに踏み出しました。日本屈指の激しい入社式が行われた会場は、歓声と晴れやかな笑顔に包まれたといいます。



SNSでは「シャチあれ！」と温かいコメントが続々

この投稿に対し、「未来ある若者にシャチあれ！」「滝行ならぬ鯱行（しゃちぎょう）！」「パイセン（シャチ）からの叱咤激励ですね。」など、新入社員を応援するコメントや、その激しさを楽しむ声が溢れています。なかには、「わたしにとっては聖水なのでありがたく全身で浴びたい」「これを見たら入社したくなりました」といった熱狂的なファンからの声も。また、動画内ではレインコートを着ずにびしょ濡れになっている社員も目撃されており、「カッパ着てない勇者がいますねｗ」とそのガッツを称える声も上がっていました。



実は「希望者のみ」の温かい伝統

公式サイトの情報によると、この激しいセレモニーは「希望している新入社員にのみ」実施されているとのこと。無理強いではなく、あくまで「水族館の仲間入りを肌で感じたい」という若者たちの意気込みを、総支配人も一緒にずぶ濡れになって受け止めるのが鴨シー流です。鴨川シーワールドは、「社会人としての新たな一歩を踏み出す仲間たちが、一歩ずつ成長していく姿を温かい目で見守ってください」と締めくくっています。



▽出典

・鴨川シーワールド-東京 千葉の水族館テーマパーク／20名の新入社員を迎え入れ『2026年度入社式』を開催｜