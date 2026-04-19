【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ（4月18日／日産スタジアム）【映像】監督も激昂！「早すぎるオフサイド判定」（実際の様子）微妙だった「オフサイドディレイ」の運用をめぐり、ファン・サポーターから様々な声が噴出している。4月18日の明治安田J1百年構想リーグ第11節で、横浜F・マリノスは川崎フロンターレに1−2で敗れた。神奈川ダービーでの悔しい敗戦となったが、チームとしてもファ