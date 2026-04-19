【明治安田J1百年構想リーグ】横浜F・マリノス 1−2 川崎フロンターレ（4月18日／日産スタジアム）

【映像】監督も激昂！「早すぎるオフサイド判定」（実際の様子）

微妙だった「オフサイドディレイ」の運用をめぐり、ファン・サポーターから様々な声が噴出している。

4月18日の明治安田J1百年構想リーグ第11節で、横浜F・マリノスは川崎フロンターレに1−2で敗れた。神奈川ダービーでの悔しい敗戦となったが、チームとしてもファンとしても納得できなかったのが前半31分のシーンだ。

センターサークル付近で横浜FMのFW谷村海那がロングボールをフリック。背後に落ちたボールをFWユーリ・アラウージョが全速力でものにし、ゴールに向かって突き進もうとした時だった。副審の旗が上がり、上村篤史主審がオフサイドを告げるホイッスルを鳴らしてプレーを止めてしまったのだ。

これには横浜FMの大島秀夫監督も「チャンスだよ！流せばいいじゃん！おかしいじゃん！」と激しく抗議する事態となったが、指揮官がフラストレーションを溜めた要因こそが「オフサイドディレイ」の有無だった。

VAR（ビデオ・アシスタント・レフェリー）の導入以降は、際どいオフサイドから得点チャンスに繋がる可能性がある場合は、主審と副審はすぐにはファイナルジャッジせず、プレーを続行させる傾向が強まっている。仮にそのままゴールが決まった場合は、一連の流れをVARで確認し、オフサイドがあればゴール取り消しになるのだ。

「明らかなオフサイドは続けるのに！」の声も

今回も谷村のオフサイドは極めて微妙であり、アラウージョがそのまま抜け出せばシュートまでいけた可能性があった。本来であればオフサイドディレイでプレーが流されても不思議はない場面だっただけに、SNS上ではこのジャッジに対して大きな議論が巻き起こった。

ファンからは「オフサイドディレイ遅すぎって思う時が多いのに、今日のは判断早すぎじゃない？」「明らかにオフサイドじゃないものは、基本スルーで良くないか？」「オフサイドディレイってなくなりました？」「何であんな際どいので止めるの？」「明らかなオフサイドは続けるのに！」「DAZNで見ると、主審ごめんって言ってるし、あれこそオフサイドディレイで続行した上で判断だろ」「何のためのVAR…」など、不満と疑問の声が次々と上がった。

VARを前提とした現代サッカーならではの運用の難しさはあるものの、指揮官にもファンにもモヤモヤが残るワンシーンとなってしまった。

（ABEMA de DAZN／明治安田J1百年構想リーグ）

