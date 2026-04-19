櫻坂46が6月11日にリリースする両A面シングル「Lonesomerabbit／What’s“KAZOKU”？」から、「What’s“KAZOKU”？」のフォーメーションが19日までに、グループのYouTubeチャンネルで公開された。森田ひかる（24）がセンターを務め、選抜メンバーは、卒業を控える武元唯衣をのぞく二期生、三期生全員となる22人となった。「What’s“KAZOKU”？」は4月12日から放送しているMBS・TBS系テレビアニメ「夜桜さんちの大作戦」第2期オ