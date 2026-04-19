TBS系「サンデーモーニング」（日曜午前8時）は19日の放送で、京都府南丹市で発生した男児遺体遺棄事件について報じた際、MCのフリーアナウンサー膳場貴子が、SNS上で容疑者などに関する、誤った情報が拡散されていることに触れ、コメンテーターの意見をまじえ、問題提起する形で伝えた。この事件では、13日に市内で発見された身元不明の遺体について、南丹市立園部小の安達結希（あだちゆき）さん（11）と確認され、16日未明、京