中村敬斗と関根大輝が所属するスタッド・ドゥ・ランスは、４月18日に開催されたリーグ・ドゥ（フランス２部）の第31節で、レッドスターとホームで対戦。３−２で勝利を収めた。この試合の６分、今季10点目となる先制ゴールを決めた中村は73分、競り合いで相手２選手に挟まれる形となり、右肩を気にする素振りを見せた。このシーンに、SNS上では心配する声が上がった。 「大丈夫か？」「肩めっちゃゾッとしたわ まあ痛そ