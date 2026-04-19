米ラスベガスのシーザーズ・パレスで現地時間4月13日から16日まで開催された映画興行関係者向けイベント「CinemaCon 2026」で、『トップガン』シリーズ最新作となる第3弾の進捗が明かされた。【動画】トム・クルーズ主演の新作映画『DIGGER／ディガー』第1弾映像米パラマウント・ピクチャーズの共同責任者ジョシュ・グリーンスタインは、パートナーのダナ・ゴールドバーグとともに登壇し、「『トップガン3』は正式に開発が進ん