トム・クルーズ『トップガン3』脚本開発中 「CinemaCon」で順調アピール
米ラスベガスのシーザーズ・パレスで現地時間4月13日から16日まで開催された映画興行関係者向けイベント「CinemaCon 2026」で、『トップガン』シリーズ最新作となる第3弾の進捗が明かされた。
【動画】トム・クルーズ主演の新作映画『DIGGER／ディガー』第1弾映像
米パラマウント・ピクチャーズの共同責任者ジョシュ・グリーンスタインは、パートナーのダナ・ゴールドバーグとともに登壇し、「『トップガン3』は正式に開発が進んでおり、脚本も順調に進行している。トム・クルーズとジェリー・ブラッカイマーが再びタッグを組む」と発表した。
2022年公開の前作『トップガン マーヴェリック』で脚本を手がけたエーレン・クルーガーが、すでに2年前から脚本執筆に取り組んでいるという。なお、現時点で監督については言及されていない。
1986年公開の『トップガン』は2012年に亡くなったトニー・スコットさんが監督を務めた。前作は、ジョセフ・コシンスキーが監督を務め、マイルズ・テラー、グレン・パウエルらが出演。世界興収約15億ドル（約2300億円）を記録する大ヒットとなり、スティーヴン・スピルバーグが「パンデミック後の劇場ビジネスを救った」と称賛するなど、その成功は業界全体にも大きな影響を与えた。
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米パラマウント・ピクチャーズの共同責任者ジョシュ・グリーンスタインは、パートナーのダナ・ゴールドバーグとともに登壇し、「『トップガン3』は正式に開発が進んでおり、脚本も順調に進行している。トム・クルーズとジェリー・ブラッカイマーが再びタッグを組む」と発表した。
1986年公開の『トップガン』は2012年に亡くなったトニー・スコットさんが監督を務めた。前作は、ジョセフ・コシンスキーが監督を務め、マイルズ・テラー、グレン・パウエルらが出演。世界興収約15億ドル（約2300億円）を記録する大ヒットとなり、スティーヴン・スピルバーグが「パンデミック後の劇場ビジネスを救った」と称賛するなど、その成功は業界全体にも大きな影響を与えた。