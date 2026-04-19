斬新「“3人乗り”トライク」が異例のヒット！全国の自治体が知恵を絞り、肉や海鮮、家電など魅力的な品々がひしめき合う「ふるさと納税」。各自治体の熾烈なアピール合戦が繰り広げられるなか、神奈川県伊勢原市が採用した“ある乗り物”が、異例のヒットを記録したと話題を呼んでいます。【画像】超カッコイイ！ これが地方を救う「“3人乗り”トライク」です！（51枚）2026年4月16日、EVモビリティの製造・販売を手掛ける